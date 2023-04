"Aiutatemi a pagare le cure per mio padre"

Da Riccione parte una raccolta fondi (attraverso la piattaforma on line GoFundMe), per sostenere le costose cure di riabilitazione del noto maestro di tennis Claudio Federici, 76 anni. Federici è diventato tetraplegico in seguito a un rovinoso incidente in auto. A lanciare la colletta sul web è il figlio Luca, noto commerciante di Riccione. Affidata la sua Max boutique in viale Ceccarini alla mamma Laura Novelli, Luca è andato a Roma per seguire il padre, che al momento si trova ricoverato all’ospedale ’Gemelli’.

L’intenzione di Luca è trasferire a breve il padre in Svizzera presso la clinica Hildebrand Brissago, centro di riabilitazione altamente specializzato. Ma serve un’ingente somma di denaro: oltre 500mila euro. La raccolta di fondi per il maestro di tennis, che nel 1978 arbitrò la finale tra Adriano Panatta e Bjorn Borg al Foro Italico, è appena cominciata, ma conta già oltre 6.300 euro di donazioni. Per questa catena solidale si sta mobilitando infatti anche tutto il mondo del tennis. Come racconta Luca, la disavventura è cominciata il 29 marzo, quando il padre, tuttora attaccato al respiratore artificiale, è stato tamponato a Roma in via Due Ponti mentre andava a lavorare nell’omonimo circolo tennis. "Mio padre – spiega – dagli anni ’70 ha delle viti nel collo, inserite per stabilizzare le vertebre. Nell’impatto queste si sono rotte, hanno spaccato le vertebre comprimendo il midollo". Continua Luca: "Mio padre non ha mai visto il suo mestiere come un lavoro, per lui il tennis è una passione. Non vedeva l’ora che arrivasse la mattina dopo, per passare un’altra giornata sul campo. Quando era solo un ragazzo, al corso maestri, lo chiamarono ad arbitrare la finale tra Panatta e Borg, perché era stato il solo ad avere il coraggio di fare il giudice di sedia, dopo che Bertibaro, alla squalifica di Higueras, se ne andò".

Dopo l’incidente Luca si è subito mobilitato per il padre: "Ce l’ho messa tutta – racconta – per trovare possibili cure, dopo tanto sforzo credo di aver trovato una strada. Viviamo distanti, ma mi sono organizzato per stare accanto a mio papà, mandando avanti il lavoro. All’inizio si pensava che la situazione di mio padre fosse irrisolvibile, ma non mi sono mai rassegnato. Infatti con il passare dei giorni i miglioramenti sono stati notevoli. Per vincere questa battaglia per sei mesi dovrà fare delle cure neuroriabilitative estremamente costose, oltre i 500 mila euro solo per la degenza. Per questo chiedo sostegno di tutti".

Nives Concolino