"Aiuteremo i comuni colpiti da neve e frane"

L’Emilia Romagna dichiara lo stato di crisi dopo le nevicate intense in alta Valmarecchia (e in alcuni comuni della provincia di Forlì-Cesena) e il maltempo sulla costa. La bufera e il forte vento nei giorni scorsi avevano portato, in alta Valmarecchia, ad accumuli di neve fino a due metri. Ma non ci sarà alcuna richiesta dello stato di emergenza nazionale, come speravano i sindaci della vallata. "Non ci sono i parametri per chiedere lo stato di crisi nazionale", spiegano dalla Regione. Il decreto per gli aiuti ai comuni più colpiti dal maltempo è stato firmato ieri dal presidente della Regione Stefano Bonaccini e comunicato poi dalla vicepresidente (con delega alla protazione civile) Irene Priolo direttamente ai sindaci della Valmarecchia, incontrati ieri pomeriggio durante a Novafeltria.

Lo stato di crisi dichiarato dalla Regione permetterà alla giunta di stanziare appositi fondi per le opere più urgenti e il ripristino di infrastrutture pubbliche danneggiate, e durerà per 4 mesi. "Ho fatto il punto con gli amministratori locali sugli eventi dei giorni scorsi – dice la Priolo – sugli interventi già finanziati e anche su quelli futuri. La Regione è pronta a concorrere alle spese sostenute per l’emergenza". Negli ultimi dieci anni, ricordano da Bologna, gli investimenti regionali in alta Valmarecchia hanno superato i 20 milioni di euro. Secondo le prime stime, i comuni hanno già speso complessivamente oltre un milione di euro per l’emergenza neve in alta Valmarecchia. A queste si aggiungeranno le spese per la messa in sicurezza di strade e zone colpite da frane e di smottamenti. A oggi sono già un centinaio i dissesti rilevati. "Non abbiamo ancora fatto stime dei costi necessari per risolvere l’emergenza frane – dicono i sindaci in coro – è ancora troppo presto per fare calcoli. Ogni Comune si attiverà con la protezione civile per gli interventi, dando la priorità a quelli più urgenti. Poi dovremo rendicontare tutte le spese nelle prossime settimane". Ma ancora "aon abbiamo delle tempistiche. Sicuramente aspetteremo che si sciolga la neve, affronteremo caso per caso". La speranza "è che non si verifichino altre frane di grave entità. Per le verifiche avremo a disposizione anche i tecnici regionali e provinciali. Ringraziamo la Regione per l’attenzione che sta dando. Siamo un territorio vasto e quando chiediamo aiuto, è perché si tratta di emergenza vera".

Rita Celli