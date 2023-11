Aiuti alle imprese. Ecco il nuovo bando

Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale di Cattolica mette a disposizione contributi destinati alle nuove imprese, in particolare attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio. Il finanziamento del valore complessivo di 15mila euro è stato approvato ieri dalla giunta. È rivolto alle imprese che hanno avviato un’attività, all’interno del territorio comunale, dal 1 gennaio 2023 o a quelli che sono intenzionati ad avviarla entro il 31 dicembre 2023. L’importo del contributo per ogni impresa ammessa potrà variare da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1500. Ammissibili al finanziamento, spese per l’avvio attività, per l’attivazione di utenze (acqua, luce e gas), adeguamento dei locali, acquisto di attrezzature, canone di locazione. Le domande devono essere inviate per via telematica all’ufficio Suap.

"Anche quest’anno abbiamo confermato il contributo di 15mila euro a sostegno delle nuove imprese – spiega il vicesindaco Alessandro Belluzzi – In neppure due anni di mandato, abbiamo caratterizzato questo finanziamento come strutturale, mantenendo così un impegno elettorale preso. Si tratta di una misura concreta di sostegno per chi ha investito nella nostra comunità, con particolare riferimento all’imprenditoria giovanile, nell’ottica di valorizzare il centro storico, il territorio e di promuovere lo sviluppo occupazionale nel Comune".