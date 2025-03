Aiuti mobilità per i disabili, ecco il bando

Il Comune di Rimini, insieme agli altri Comuni del Distretto Nord, ha avviato un bando destinato ai cittadini portatori di disabilità fisica che necessitano di trasporti personalizzati da e verso il luogo di lavoro. Questo progetto, finanziato a livello distrettuale dalla Regione, rappresenta un investimento a favore della mobilità e dell’autonomia delle persone con disabilità, garantendo loro la possibilità di accedere al proprio posto di lavoro in modo sicuro e comodo.

L’importo complessivo messo a disposizione, oltre i 90 mila euro, è un impegno significativo per supportare i cittadini che necessitano di soluzioni di trasporto personalizzate. Un’azione che va verso l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità, che permette di superare le difficoltà legate ai trasporti pubblici, non sempre compatibili con gli orari di lavoro e migliorare la qualità della vita dei cittadini con disabilità, rendendo più accessibile e praticabile la mobilità quotidiana.

Il bando si rivolge a tutti i residenti dei Comuni del Distretto di Rimini che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso di una disabilità certificata, di grado medio, grave o di non autosufficienza, e che abbiano necessità di un trasporto personalizzato per raggiungere il proprio luogo di lavoro. I richiedenti devono inoltre aver svolto almeno 60 giornate di lavoro, anche non continuative, nell’arco dell’anno di competenza. Un ulteriore requisito è l’attestazione da parte del servizio sociale territoriale (Servizio Disabili) che confermi la necessità di un trasporto personalizzato. Il contributo, si concretizza con un rimborso su base chilometrica.

Le domande saranno raccolte dal 7 aprile al 9 maggio 2025 e potranno essere presentate in modalità online, tramite il portale del Comune, o personalmente, previo appuntamento, presso l’Ufficio Bandi del Comune di Rimini, situato in Via Ducale 7.