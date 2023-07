Aiuti per tagliare il costo della Tari

Il Comune di Riccione ha aperto il bando per accedere alle agevolazioni sul pagamento della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti, Tari, per l’anno 2023. La procedura si è aperta il 14 luglio e procederà fino al 30 novembre. Le agevolazioni sono destinate alle utenze domestiche per nuclei familiari che si trovano in stato di disagio economico e sociale.

Tutta la documentazione, compreso il modulo per la presentazione della domanda, è reperibile sul sito del Comune di Riccione nella sezione ‘Tributi – Tari tassa smaltimento rifiuti’ alle voci riduzioni, agevolazioni ed esenzioni Tari.