Aiutiamo il Pollicino a riaprire dopo il devastante furto

La titolare del negozio di abbigliamento per bambini Il Pollicino di via Rimembranze ha lanciato un appello su GoFundMe dopo il devastante furto subito. Nella notte tra domenica e lunedì, un gruppo di malviventi ha usato un fuoristrada come ariete per sfondare la vetrina e la porta d’ingresso, riuscendo così a entrare e rubare la merce della nuova stagione, il registratore di cassa con il denaro all’interno e un computer. Un colpo che, tra refurtiva e danni strutturali, ha causato perdite per diverse migliaia di euro.

Mentre i carabinieri lavorano per identificare i responsabili, la titolare ha deciso di non arrendersi, lanciando una raccolta fondi con un obiettivo di 12mila euro per poter riaprire. "Purtroppo devo restare chiusa per diverso tempo – scrive nella descrizione della campagna – e le spese stimate sono ingenti. Da sola non riesco ad affrontarle, ma non voglio arrendermi. Chiedo con il cuore in mano il vostro aiuto per poter riaccendere la luce al mio Pollicino e riportare vita al quartiere".

Nella prima giornata di raccolta sono stati donati 130 euro grazie al contributo di quattro persone, ma la strada per raggiungere l’obiettivo è ancora lunga. Il negozio, specializzato in abbigliamento per bambini, rappresenta un punto di riferimento per molte famiglie della zona e la titolare spera di poter riaprire il prima possibile per non perdere tutto ciò che ha costruito con anni di sacrifici.

Chiunque voglia contribuire alla rinascita de Il Pollicino può farlo attraverso la piattaforma GoFundMe, cercando la campagna intitolata Dona per aiutare la riapertura del negozio Pollicino. Ogni piccolo gesto può fare la differenza per far ripartire l’attività e restituire al quartiere un luogo importante.