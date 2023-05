"Aiutiamo la Romagna venendoci in vacanza"

"Spero che gli italiani possano dare un segno di solidarietà venendo in vacanza quest’estate sulla Riviera romagnola". E’ l’auspicio espresso dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ieri a Bologna. Poi il ministro ha parlato delle infrastrutture quali ferrovia e rete autostradale dicendo che "l’obiettivo è tornare alla normalità dai primi giorni della prossima settimana, a Dio piacendo". Intanto per i sindaci è importante "mostrare una Riviera che riparte col turismo. E’ un segnale importante per tutta la Romagna", dice Filippo Giorgetti, per Bellaria. Più cauta la sindaca di Riccione, Daniela Angelini. "Giusto attendere per la campagna promozionale, come dice la Regione. E’ importante presentare la nostra realtà per quella che è oggi, una città tornata ormai alla piena funzionalità. Ma eccedere nel messaggio può essere controproducente. A pochi km da noi ci sono ancora interi territori e città allagate. Dobbiamo essere veri nel raccontare ciò che stiamo vivendo, ma serve rispetto per il dramma che tanti vivono. Questo atteggiamento è importante e apprezzato dai turisti. La nostra offerta non è fatta solo di occasioni e divertimento, ma anche di valori. I turisti ci giudicano anche per questo". Intanto gli hotel fremono e gli stabilimenti aprono gli ombrelloni. "Torniamo ad accogliere i turisti, è un messaggio importante per tutta la Romagna – riprende Giorgetti – Penso che questo possa aiutare anche le popolazioni duramente colpite a pochi chilometri da noi. Ad esempio il prossimo fine settimana abbiamo deciso di confermare l’evento de La borgata che danza. E in quell’occasione l’intero ricavato andrà al Comune di Forlì. Tante altre manifestazioni stanno seguendo la stessa strada. Potremo dare un ulteriore aiuto".

a.ol.