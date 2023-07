"Aiutiamo le famiglie che hanno bisogno"

Una cena di solidarietà di mezza estate per aiutare tante famiglie in difficoltà. Questa è in programma a Cattolica, a fine mese, con un doppio obbiettivo; ovvero raccogliere delle risorse per i cittadini più bisognosi della zona ma anche per l’associazione italiana sclerosi multipla (Aism), per cercare così di ripristinare la sede di Riccione resa inagibile dalla recente alluvione del 16 maggio. Ad idearla il gruppo del Comitato Macanno che presenta la cena di giovedì 27 luglio dal titolo ’Veglia con cena’, presso il giardino della chiesa di San Benedetto a partire dalle 20.30.

Sono tanti i nuclei famigliari in difficoltà economica e sociale, in un quartiere che conta oltre cinquemila residenti. "Ci sono alcune mamme separate in difficoltà con figli — dice Simonetta Iacubino, presidentessa del Comitato Macanno — . Ci sono anche delle famiglie con figli oramai adulti che faticano con l’inserimento lavorativo, ma abbiamo anche casi estremi di chi vive nel camper e non ha più una casa. Insomma, sono tante le situazioni alle quali vorremmo dare il nostro supporto e capire come poterle aiutare concretamente. La cena sarà un bel momento di convivialità ed amicizia".

Il comitato è stato recentemente protagonista di un’altra bella iniziativa con il restauro del sottopassaggio pedonale nella zona della stazione dei treni con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, di alcuni sponsor privati e di un artista esperto in murales. Infine si attende anche un rilancio da parte del Comune di Cattolica per il progetto di riqualificazione di Casa Cerri, una antica casa contadina che sorge nel cuore del quartiere a monte della ferrovia di Cattolica.

Per informazioni e per portare il proprio contributo è possibile contattare i numeri di telefono 333 8357939 o 339 8759643.

Luca Pizzagalli