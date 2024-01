Aiuto cuoco e camerieri per l’hotel Astoria

L’hotel Astoria, tre stelle di Misano, sta cercando diverse figure professionali per la prossima stagione estiva da assumere per il periodo che va dall’1 giugno al 15 settembre. Per la cucina serve un aiuto cuoco che abbia esperienza nella medesima mansione di almeno un anno, a cui si offre alloggio. Per il servizio in sala si cerca un cameriere, sempre con esperienza, a cui si offre l’alloggio. C’è bisogno, inoltre, di un cameriere ai piani che si occupi del riassetto e delle pulizie delle camere degli ospiti e degli spazi comuni (con esperienza, no alloggio). L’ultima figura ricercata è quella di un portiere notturno esperto (no alloggio). Tutti gli annunci, pubblicati nello spazio riservato al lavoro stagionale di ‘Lavoro per te’, sono rivolti a candidati di ambo i sessi. I curriculum vanno inviati con mail all’indirizzo info@hotelastoriamisano.it.