Al Bano torna a San Marino, 10 agosto concerto al Campo Bruno Reffi

Continuano gli appuntamenti con la grande musica italiana d’autore a San Marino. Dopo Fabio Concato, sul Titano sale Al Bano. Il 10 agosto alle 21 sarà al Campo Bruno Reffi. Il concerto è patrocinato dalla segreteria di Stato per il Turismo ed è organizzato da Ventidieci con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo. "Dopo le esperienze a Una voce per San Marino – racconta il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati – il maestro Al Bano Carrisi torna a San Marino e questa volta lo fa per una tappa del suo tour. Riuscire a portare unsuo concerto a San Marino è un onore. Ieri si è aperta la prevendita, invito tutti gli appassionati di musica ad acquistare i biglietti per questo spettacolo che si annuncia unico". Lo show ripercorre la lunga carriera dell’artista attraverso i suoi successi a partire da ‘Nel sole’, con un milione e trecentomila copie vendute, a Sharazan, Felicità, Nostalgia canaglia sino a quelli più recenti. Al Bano sarà accompagnato da Alterisio Paoletti al pianoforte e tastiere, Adriano Pratesi alla chitarra, Giulio Boniello al basso, Maurizio Dei Lazzaretti alla batteria, Tiziana Giannelli al violino e dalle coriste Alessandra Puglisi e Luana Heredia. I biglietti si possono acquistare online sul circuito TicketOne e da mercoledì online sul circuito VivaTicket.