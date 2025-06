Al Beky Bay s’indossa il futuro: "Serata d’arte, musica e valori"

Il Beky Bay è pronto a trasformarsi in un palcoscenico che parla di futuro, riciclo e rispetto dell’ambiente. Domenica dalle 18 (ingresso libero), nel locale sulla spiaggia di Bellaria, andrà in scena Wear the future, l’appuntamento che mette insieme musica, una sfilata e soprattutto l’impegno per salvaguardare il nostro pianeta. Organizzato da Futuro verde, la serata fa parte del progetto Gea (progetto che mette al centro la sostenibilità e la responsabilità sociale), iniziativa dell’ ufficio alle pari opportunità della provincia di Rimini.

Si parte con l’umorismo di Giovanni Mori, attivista e divulgatore che parlerà di cambiamento climatico attraverso la stand up comedy. A seguire una sfilata sociale a cura di Lazzaro vintage, con abiti all’insegna del riuso e dell’inclusività. La colonna sonora dell’evento sarà affidata ad una lineup che coinvolgerà tutte le generazioni. Prima con le sonorità dei Mario Mario, poi con le vibrazioni cantautorali di Anna and Vulkan, pronta ad inaugurare proprio qui il suo tour estivo dopo il debutto al concerto del Primo maggio a Roma. Salirà in cassa anche l’elettro folk di Tonino 3000 e a chiudere la serata il djset di dj Elio.

"Wear the future è molto più di un evento – dice Barbara di Natale, consigliera provinciale alle pari opportunità –. E’ un invito collettivo a ripensare il nostro modo di abitare il mondo. Credo che solo attraverso la partecipazione e la bellezza condivisa si possa costruire una comunità più giusta, inclusiva e consapevole. Iniziative come questa parlano il linguaggio delle nuove generazioni, ma riguardano tutti noi".

Durante la serata poi sarà possibile partecipare in prima persona ad un esempio di economia circolare con lo Swap party, dove ognuno potrà portare i propri abiti che non usa più e scambiarli con quelli degli altri partecipanti. Sarà inoltre possibile conoscere il live painting: la pittura su tessuti e componenti di automobili, un esempio di come dare nuova vita agli oggetti, liberando la propria creatività. "Questa giornata rappresenta un invito a ripensare il nostro rapporto con l’ambiente attraverso l’arte, la musica e la condivisione – spiega Cristina Belletti, presidente di Futuro Verde –. L’unione fa la forza e appuntamenti come questo ne sono una chiara testimonianza, con tante realtà che come noi credono nell’economia circolare e nel riciclo".

f.t.