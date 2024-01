Al Bounty si fa alla ‘romana’ . Oltre 60mila carbonare in un anno

Il Bounty di Rimini registra un record assoluto per la stagione 2023: quasi 60mila carbonare sfornate. Dopo aver lanciato un contest qualche giorno fa, dove le persone dovevano scoprire il numero esatto di piatti preparati, oggi il locale di Rimini annuncia il numero esatto: 58.919 contro le 21.566 del 2022. "La carbonara è il nostro simbolo di riconoscimento _ racconta Giuliano Lanzetti, alla guida della ‘nave’ _ Neanche a Roma penso che riescano ad arrivare a questi numeri ogni anno. L’idea di questo piatto è venuta al nostro storico chef Luca Armigeri. All’inizio erano pochi i clienti che venivano qui appositamente per assaggiare la sua carbonara, poi è diventata un must". Complice le azioni di marketing e web, e l’offerta doppia ogni mercoledì nel ‘Carbonara Day’, il piatto è tra quelli più amati dai clienti: 200 grammi di pasta per la scelta standard, 250 grammi per il piatto grande. Armigeri è un maestro nella preparazione: simultaneamente riesce a far saltare in padella 14 carbonare. "Sono diversi kg di pasta e per il nostro Luca è una vera sfida" commenta Lanzetti. Quello della carbonara non è l’unico record che il Bounty ha registrato per il 2023: le presenze sono arrivate a quota 308mila, con una media di quasi 1800 persone ogni giorno in estate.

"Siamo la nave del divertimento _ continua Lanzetti _ Offriamo due servizi in uno: il ristorante e un programma di eventi invernali e estivi. Musica, concerti, quiz, serate per famiglie, single, speed date. Ce n’è davvero per tutti i gusti. In 33anni di attività il Bounty è amato non solo dai turisti ma anche dai residenti. E’ questa la nostra forza. Oltre anche a un portale gestionale delle prenotazioni che ci permette di restare sempre in contatto con i nostri clienti. E’ stato inventato proprio da noi e oggi lo utilizzando altri 2mila locali in tutta Italia". Con un fatturato da 7.1 milioni di euro, 108 collaboratori in estate e 60 in inverno, Lanzetti è pronto a nuove sfide e investimenti per la stagione estiva 2024. "La carbonara non si tocca _ conclude il titolare _ Ma ciò che cambierà è il giardino esterno. Vogliamo allargare gli spazi con un terzo albero, come la storica nave Bounty. Con questo nuovo lungomare, bellissimo, il nostro locale è super ricercato da tutti. Chi passa da Rimini fa tappa almeno una sera da noi. Questa estate avremo a disposizione in questo modo quasi 2mila mq di locale".

Rita Celli