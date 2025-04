Al Byblos sale la ‘Febbre della disco music’

Sulle colline di Misano torna la ‘Febbre della disco music’ targata Byblos. Domani dalle 22 la discoteca porta in scena un viaggio nel passato attraverso la musica disco per ballare il sound nato nello Studio 54 di New York. Una serata al ritmo di grandi artisti del calibro dei Bee Gees, Tavares, Village People, Gloria Gaynor, Donna Summer e tanti altri. Un ritorno al sound che ancora oggi ispira i più grandi producer e artisti come Bob Sinclar, David Guetta e tanti altri. In consolle nelle due sale diverse i dj di Radio Sabbia Enrico il Pazzo, Mirco Zeta e Andrea Cappelletti che ogni weekend trasmettono proprio i più grandi successi della disco music. Un vero e proprio ritorno al passato, in una delle discoteche simbolo del divertimento in Riviera, per passare una serata in una location di eccezione.