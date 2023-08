Al capezzale di Fellini Quel terribile agosto con il fiato sospeso "Tin bota, Federico"

di Manuel Spadazzi

"Tieni botta, Federico", gli disse Titta, che era subito corso in ospedale al suo capezzale. "Tin bota e’ caz...", gli rispose lui. Sono passati 30 anni da quell’agosto. L’ultimo agosto a Rimini di Fellini, che sarebbe morto di lì a poco, il 31 ottobre 1993. In quei giorni convulsi di agosto, la salute del Maestro tenne con il fiato sospeso riminesi e turisti. Fino a quando, era la vigilia di Ferragosto, venne diffusa la notizia che Fellini non era più in pericolo di vita. Una notizia che fu trasmessa anche in spiaggia, dalla Publiphono, accolta dagli applausi..

Quell’estate del 1993, è impossibile da dimenticare. La nipote del Maestro ancora fatica a parlarne. "Troppo dolore. Quei giorni terribili me li tengo stretti nel mio cuore...", ammette Francesca Fabbri Fellini. Sono trascorsi trent’anni, "ma certe cose fanno tanto male, ancora oggi". Come "certi giornalisti e fotografi, che si travestirono da infermieri o barellieri per entrare in ospedale e carpire parole e immagini di zio Federico. Ci fu persino chi lo fotografò mentre era sulla barella...". In quell’estate del 1993 Fellini aveva deciso di tornare nella sua Rimini, e affrontare lontano da Roma la convalescenza, dopo il delicato intervento a cui era stato sottoposto – a Zurigo – per un aneurisma all’aorta addominale. Il buen retiro scelto dal regista era stato naturalmente il Grand Hotel. Dove, per uno strano scherzo del destino, non avevano potuto riservargli la solita suite, la stanza 315.

Il 3 agosto la grande paura. Fellini fu trovato riverso a terra, nella sua camera. Era stato colpito da un ictus. Il regista venne ricoverato all’ospedale ’Infermi’, la notizia del malore si sparse subito. E da quel giorno, per due settimane, è stato come se Rimini e il mondo intero fossero al suo capezzale.

Ricoverato nella stanza numero uno del reparto di medicina interna, Fellini temeva di non farcela. Ma nonostante la paura e il dolore, "fu il paziente più speciale e divertente che abbiamo mai avuto", ricorderà anni dopo Angelo Corvetta, l’allora primario. Prendersi cura di un paziente speciale come Fellini non fu il compito più difficile. "I giornalisti tentavano di infiltrarsi nei modi più disparati. C’è stato chi si è finto un suo familiare, chi si è vestito da medico o infermiere per superare i controlli". E poi i tantissimi curiosi, che si spacciavano per "amici" e "collaboratori" del Maestro per tentare di incontrarlo in ospedale. Insomma, "la cosa più difficile non fu assistere Fellini, che si dimostrò un paziente straordinario per l’umanità e l’empatia che

dimostrava con tutti, ma respingere gli improbabili personaggi

che volevano vederlo".

Ma a Rimini, in quei giorni, per visitare Fellini e dare conforto alla moglie Giulietta Masina, arrivarono anche i personaggi veri, da Roberto Benigni a Umberto Eco, da Ettore Scola a Enzo Biagi, con i fotografi appostati fuori dall’ospedale per immortalarli. Anthony Quinn (memorabile ne La strada) fu tra i primi a chiamare, per sincerarsi delle condizioni dell’amico,vegliato praticamente 24 ore su 24 dai suoi familiari e dall’amico Luigi ’Titta’ Benzi.

L’angoscia si trasformò in sollievo quando (alla vigilia di Ferragosto) fu diramata la notizia che Fellini non era più in pericolo di vita. Lo dissero anche alla Publiphono, la ’radio della spiaggia’, e l’annuncio fu accolto da una liberatoria ovazione. Il 20 agosto Fellini fu trasferito a Ferrara, e a Rimini non sarebbe più tornato. Ma fece recapitare, all’allora sindaco Giuseppe Chicchi, una lettera da diffondere a tutti i riminesi: "Nel momento di lasciare la mia Rimini – scrisse il Maestro – desidero esprimere i sentimenti della mia commossa gratitudine a tutti coloro che hanno manifestato preoccupazione, solidarietà, amicizia, affetto". La lettera terminava così: "Dal vostro scoagulato Federico... (chiedere al medico di fiducia)". Chi se lo scorda più, quel Ferragosto?