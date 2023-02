Al Carnevale sfila la protesta contro i polli

Polemiche su polemiche, raccolte di firme, manifestazioni. E fa talmente discutere il nuovo allevamento dei polli della Fileni a Maiolo, da diventare anche protagonista del Carnevale di Novafeltria. Durante il corso mascherato che sfilerà questa domenica in piazza Vittorio Emanuele, uno dei gruppi in costume avrà come tema proprio i polli... Il riferimento al nuovo stabilimento sarà esplicito e, in questo caso, colorato. Questo a dimostrazione di quanto sia alta, in Valmarecchia, la preoccupazione contro il maxi allevamento intensivo che la Fileni, diventa proprietaria dell’area, realizzerà a Cavallara di Maiolo. Il nuovo maxi allevamente avicolo a regime potrà ospitare, nei 16 capannoni previsti, dai 600mila agli 800mila animali all’anno. E la polemica, domenica, sfilerà anche in piazza al corso mascherato.

Quello di Novafeltria è il Carnevale più longevo della Valmarecchia. Quest’anno festeggia infatti le 62 edizioni (ingresso a offerta libera). Organizzata con passione dalla Pro Loco di Novafeltria (con il patrocinio del Comune), la festa sarà aperta dai tamburi e dagli sbandieratori di San Marino, che sancirà l’ingresso in piazza Roma di carri e gruppi mascherati, che successivamente si sposteranno in piazza Vittorio Emanuele. Cinque i carri allergorici in pista. Due li hanno realizzati la scuola elementare di Novafeltria e quella di Talamello. Poi c’è quello preparato dalla Pro Loco di Novafeltria dedicato a Ivan Graziani, dalle dimensioni imponenti (è di 10 metri per 2,5): lo stesso presidente della Pro Loco ha dato una mano, insieme ad altri sei volontari, per realizzarlo. Altri due carri arriveranno da Santarcangelo. Uno di questi è quello, applauditissimo domenica scorsa al Carnevale di Santarcangelo, dedicato ai Flintstones.

È prevista la partecipazione in maschera di circa 300 bambini tra scuola materna ed elementare di Novafeltria, ed elementare di Talamello.Si parte alle 14.30: dai carri previsto il lancio di caramelle, dolciumi, gadget. L’animazione dal palco è garantita dal presentatore dj Fabio, giocolieri, truccabimbi, trampolieri e mangiafuoco coloreranno tutta la giornata. In caso di maltempo, il Carnevale sfilerà domenica 5 marzo.

m.c.