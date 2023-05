Al castello degli Agolanti i ’Pezzi unici’ degli studenti

Pezzi unici, ognuno con le sue capacità e abilità, e non con mancanze. Quella che si apre domani al Castello degli Agolanti è una mostra speciale, il punto conclusivo del progetto Pezzi unici, composta dalle opere e dai lavori realizzati durante l’anno scolastico dagli alunni dell’Istituto comprensivo Zavalloni, in collaborazione con gli educatori e i ragazzi dell’Associazione Cuore 21. Scatti fotografici e avatar in stile pop art in mostra al Castello degli Agolanti, dunque. Durante l’anno, Cuore 21 ha svolto laboratori espressivi sul tema della diversità umana. Un lavoro volto a scoprire e valorizzare l’unicità e le abilità degli individui. Questo lavoro ha coinvolto i bambini della scuola dell’infanzia Bertazzoni, le classi quinte della elementare e le classi della media Fratelli Cervi. Alla mostra si è aggiunto un progetto di fotografia emozionale, Il ritratto fotografico.