Al Castello di Meleto si recita il noir

Torna "800 NNT – NeroNotteTeatro" nel Castello di Meleto (a Saludecio) questa sera, dalle ore 20,30 ad ingresso gratuito. Un modo nuovo, turistico e culturale, per far conoscere il Castello di Meleto, frazione del Comune di Saludecio, attraverso un particolare progetto teatrale: NeroNotteTeatro, ideato appositamente per tale luogo. Una rassegna teatrale, itinerante, con danza, teatro, musica e suggestioni dal tema "I colori dell’oscurità" per i luoghi e le bellezze di tale borgo, con uno stile "noir" davvero sorprendente grazie all’associazione culturale "L’Armonda Società delle Meraviglie Ottocentesche" di Saludecio. "Il crescente successo della rassegna, nata quasi per scommessa in un luogo storico dalle suggestive architetture – spiegano i promotori – ha dato la conferma di come le storie all’insegna dell’intrigo e del mistero suscitino oggi molto interesse e curiosità, specie se a favorirle è l’apporto di naturali scenografie notturne". Un Festival dedicato alle atmosfere notturne ed alla letteratura del XIX secolo, una vetrina stabile del genere "noir" nelle sue varie sfaccettature ed espressioni artistiche: dal teatro d’attore al teatro itinerante, dal teatro di figura al nouveau cirque, dalla musica classica alle improvvisazioni sonore.