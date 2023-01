Al cellulare per chiedere soccorso

Francesco Zuppiroli

Senza una via di fuga. Eravamo senza via di fuga, immersi in un mare di migliaia di persone riunite in piazza Malatesta per assistere all’incendio del Castello. Lì dove la notte di Capodanno anziché per fare gli auguri ad amici e parenti ho dovuto invece usare il cellulare per chiamare il 118, così come hanno fatto almeno una ventina di altre persone che, come me, hanno assistito da vicino, vicinissimo, allo svenimento di una donna nel centro della piazza, a pochi minuti dal grande show pirotecnico che ha illuminato il 2023 di Rimini, mentre in preda a un malore la signora si è accasciata a terra. Di fianco a me.