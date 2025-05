"Al cimitero operazioni ordinarie"

"Le immagini recentemente diffuse ritraggono operazioni ordinarie, svolte nel rispetto delle normative". L’amministrazione comunale di Cattolica interviene in risposta al consigliere della Lega, Marco Cecchini, che ha condiviso le foto di alcune bare destinate allo smaltimento, poste dentro dei sacchi su un furgone nel piazzale del cimitero.

"I legni delle casse e i materiali in zinco sono stati smontati e collocati negli appositi sacchi per lo smaltimento, come previsto dalle procedure – chiarisce il Comune – Il successivo trasporto al mezzo di Hera è stato effettuato dal personale necroforo comunale secondo prassi che avvengono in tutti i cimiteri. Si tratta di operazioni regolari e autorizzate, gestite con professionalità e attenzione, non di abbandono o incuria come si vuol far credere".

"Dispiace vedere ancora una volta - replica la sindaca Franca Foronchi – come il consigliere Cecchini non ha rispetto neppure di un luogo sacro come il cimitero. Sono convinta che a tutto c’è un limite e che i nostri cittadini lo sapranno ben comprendere. Siamo ben consapevoli che il cimitero necessita di interventi importanti, e lo dimostrano i 250mila euro già investiti e i 200mila euro stanziati nel nuovo bilancio, di cui 40mila già spesi".