Al cimitero si potranno disperdere le ceneri

Anche a Bellaria Igea Marina è previsto il progetto che prevede la possibilità di dispersione delle ceneri al cimitero. Ne danno conferma dagli uffici dell’amministrazione comunale. Di recente - in occasione delle ultime ricorrenze dei morti - l’avvio di un’analoga iniziativa è stata annunciata dal Comune riccionese. Prevista la costruzione di un ’Giardino delle rimembranze’, per l’addio ai resti dei cari defunti. "Questo tipo di opera è al vaglio dell’amministrazione – dicono dal municipio bellariese – per darne attuazione compatibilmente con la disponibilità degli spazi necessari".

Entro il 2024 verrà ultimato l’intervento di ampliamento del cimitero di Bordonchio, a Igea Marina. Intervento da 700mila euro. Altri 50mila per lavori di ammordernamento della camera mortuaria del cimitero di Bellaria. Per Bordonchio il completamento è previsto entro il 2024. L’intervento è stato affidato dal Comune a Anthea "a mezzo di project financing, con i proventi delle prevendite che andranno quindi a coprire i costi per la realizzazione dell’opera, 700.000 euro circa". Al cimitero di via Ennio viene costruito ex novo un ulteriore edificio in aggiunta a quelli già presenti, che accoglierà 112 nuovi loculi e 160 nuovi ossari. I costi – comprensivi Iva - per la concessione dei nuovi loculi vanno dai 3.112,68 euro per la prima fila dall’alto ai 4.876,53 euro per la

quarta fila dall’alto; quelli degli

ossari vanno dai 1.008,47 euro

per la prima fila dall’alto ai 1.160,28 euro per l’ottava fila.