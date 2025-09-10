Al cimitero un’area per spargere le ceneri

Un Giardino delle rimembranze al cimitero nuovo di Riccione, da completare prima della ricorrenza dei defunti a novembre. L’opera in corso di realizzazione va incontro a quella che è una richiesta avanzata da tante famiglie: cremare il defunto per spargerne poi le ceneri. "La realizzazione del Giardino delle rimembranze - spiegano da Geat, la società che realizzerà i lavori - risponde alle normative in materia di cremazione, che autorizzano la dispersione delle ceneri in aree destinate all’interno dei cimiteri. Sarà uno spazio accogliente, rispettoso e dove i famigliari potranno non solo disperdere le ceneri dei propri cari ma anche passare del tempo a ricordarli".

Il progetto era stato approvato mesi fa dalla giunta ed ora è arrivato il momento del cantiere. Il Giardino delle rimembranze si estenderà su una superficie di circa 1.500 metri quadri. Al centro verrà realizzata una vasca in cemento armato, alimentata da un pozzo freatico. Qui saranno accolte le ceneri. L’acqua della vasca sarà poi distribuita alle radici di due filari di cipressi, creando un simbolico legame tra la vita e la memoria. Nel progetto è incluso anche un percorso dedicato al raccoglimento e un muro del ricordo dove poter lasciare un segno della memoria. Infine saranno piantati diversi ulivi. Il servizio è riservato a persone che hanno scelto la dispersione delle ceneri con i familiari che non hanno provveduto a una destinazione alternativa quali un’urna o un loculo.