Al cinema rivivono le magiche atmosfere degli anni del varietà

L’avanspettacolo rivive al cinema grazie all’idea della regista e coreografa Elena Ronchetti di Riccione. Soubrette, cantanti, attori e ballerini, coinvolgeranno il pubblico in quattro serate al cinema Astra di Pesaro. La prima è andata in scena pochi giorni fa e il resto del calendario è già sold out. Grazie alla Ronchetti si rivivono le magiche atmosfere degli anni del grande Varietà. Il format nasce dai racconti e ‘amarcord’ di famiglia della Ronchetti, regista e coreografa di fama nazionale, riccionese d’adozione. Storiche le sue collaborazioni con Garinei e Giovannini, Gino Landi, Nanni Moretti e Saverio Marconi.

"Volevo ricreare le atmosfere che viveva mia nonna Amedea quando andava al cinema. C’erano spettacoli prima della proiezione e in alcuni posti si cenava anche – racconta la regista – Si andava con l’abito più importante, da sera, si guardava il varietà e poi c’era la proiezione del film. Importante l’incontro con l’amico Massimiliano Giometti che con la sua famiglia da anni gestisce dei cinema e mi ha consigliato di provare questo nuovo format al cinema Astra di Pesaro, diretto da Fulvio Urbinelli. Abbiamo pensato a delle serate speciali dove, prima della proiezione, salgono sul palco soubrette, cantanti, ballerini e attori comici. Il cinema Astra è perfetto, ha 150 posti e un bellissimo palcoscenico. È uno dei cinema storici, nel cuore di Pesaro".

Il format ‘Zazà Night’ (produzione Riccione Dance Center) richiama la celebre canzone del 1971 ‘Dove sta Zazà’ di Gabriella Ferri, la cantautrice impegnata per anni a far rivivere i fasti dell’avanspettacolo. "Dall’avanspettacolo sono passati i più grandi attori e artisti d’Italia – continua l’ideatrice – Pensiamo ad Alberto Sordi, Anna Magnani, Totò. Tutti hanno debuttato nel varietà. Con queste serate vogliamo trasformare l’Astra in un luogo da sogno, dove si esprimono tante arti diverse".

Prossime serate in programma oggi (19.30) e sabato 29 marzo, poi ad aprile il 17 e il 25. Sotto la regia di Elena Ronchetti, in scena ci saranno 7 professionisti di fama nazionale, volti conosciuti anche dal mondo televisivo e che da anni lavorano anche nel Riminese: Stella Ferrucci, Andrea Carli, Matteo Faieta, Lucrezia Zambon, Giulia Cesaroni e Nicole Zignani. Direttore musicale sarà Roberto Colavalle.

Rita Celli