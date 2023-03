Al cinema Tiberio la Turandot in diretta

Al Cinema Tiberio di stasera alle 20.15, in diretta via satellite dalla Royal Opera House di Londra, è in programma l’opera Turandot di Puccini, diretta da Antonio Pappano, con il cast principale composto da Anna Pirozzi, Yonghoon Lee, Masabane Cecilia Rangwanasha, Vitalij Kowaljow, Hansung Yoo, e la regia affidata a Andrei Serban. Alla corte della principessa Turandot, i corteggiatori che non riescono a risolvere i suoi enigmi vengono brutalmente uccisi. Biglietti € 12 interi, € 11 ridotti, € 10 ridotti Tiberio Club.