Al cinema Tiberio vede la luce il premio Guido Lucchini

Rimini lancia il Premio ’Guido Lucchini’, con la prima edizione che è in programma martedì 21, alle 21 al Cinema Teatro Tiberio, nel cuore di San Giuliano, dove lo scrittore e commediografo riminese, vissuto tra il 1925 e il 2019, è nato e cresciuto. Ideata e promossa dal Gruppo Icaro, la serata sarà trasmessa in diretta su Icaro TV, canale 18 per l’Emilia-Romagna e in streaming su icaroplay.it .

Il premio nel nome dello scrittore è nato da un’idea di Marco Colonna col sostegno di Daniele Lucchini, figlio di Guido, Il premio, prevede tre importanti riconoscimenti per altrettante sezioni: ’Interprete’ della commedia riminese, ’Zirudèla’ e, ’Poesia dialettale’.

Per l’occasione, martedì prossimo si esibiranno sul palco del cinema Tiberio numerosi artisti, compreso Checco Tonti, Lorenzo Scarponi e Mauro Vannucci autori ed interpreti della poesia dialettale, poi le storiche compagnie teatrali del Riminese: ’E Teatr Rimnes’, fondata dallo stesso Lucchini, ’La carovana’ di Ospedaletto, ’Quei dal Funtanele’ di Riccione, gli ’Jarmidied’ e ’La Nova Cumpagnia de Borg’ di Rimini.

La serata, che è già in sold out, che intreccerà ricordi, emozioni, musica, poesia e sketch, sarà presentata da Francesca Magnoni, per la regia di Marco Colonna in collaborazione con Cristina Gambini.

Nives Concolino