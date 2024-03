Al Cinepalace il film ‘Neve’

Nuovo evento questa sera al CinePalace di Riccione. Alle 21 è in programma la proiezione del film Neve di e con Simone Riccioni, che vedrà in sala la presenza del regista e attore e del cast, pronti a dialogare con il pubblico. La pellicola vede la partecipazione di Azzurra Lo Pipero, Margherita Tiesi e Simone Montedoro. In 90 minuti il film racconta la storia di Neve, bullizzata a causa del lavoro materno (pulizia di un vivaio di pesci). Trova però comprensione in Leo, attore che conduce un corso di recitazione.