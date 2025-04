Al Cocoricò si cambia musica. Rava porta il jazz sotto la Piramide

Considerato il jazzista italiano più famoso del mondo, da sessantacinque anni incanta il pubblico dagli Stati Uniti ai Paesi orientali. Enrico Rava, classe 1939, non si ferma. Reduce dalla straordinaria esibizione sold out al Torino Jazz Festival 2025, stasera alle 21, nell’ambito della rassegna Viva Riccione Jazz, sarà in concerto sotto la piramide del Cocoricò con il Fearless Five, suo nuovo progetto che lo vede esibirsi nel quintetto ‘senza paura’ con giovani musicisti di grande spessore musicale. Sul palco col celebre trombettista, compositore, nonché scrittore e filicornista di fama internazionale saliranno Matteo Paggial, trombone, Evita Polidoro, batterista e cantante, Francesco Ponticelli, contrabbasso, e Francesco Diodati, chitarra, al fianco di Rava da una decina di anni.

Come sarà questo concerto?

"Di certo divertente, trovandoci in una discoteca l’acustica sarà buona e, oltretutto io avrò modo di essere abbastanza vicino al pubblico, questo per me è un piacere in più. Suonerò con questo gruppo che ha una sua storia, un suo repertorio e un particolare sound. Ogni musicista, oltre a suonare con me, dandomi grande energia, è già leader del proprio gruppo e produce dischi. Il piacere che provo nell’esibirmi con loro è tale che sul palco ringiovanisco sempre di vent’anni e per due ore non avverto gli acciacchi dell’età".

Dove ha portato la bellezza del jazz?

"Fino al 2019, quando ho compiuto 80 anni, ero solito andare anche due volte all’anno negli Stati Uniti, sono stato in Giappone, in Thailandia, in Argentina. Ora, anche se con dispiacere, ne tengo due o tre al mese ed evito gli intercontinentali".

Che relazione ha con la riviera romagnola?

"Sono stato più volte a Riccione, come pure a Rimini e spesso a Cesenatico dove per lungo tempo è vissuta la madre di mia moglie. Di questa terra quello che apprezzo di più è la gente, fantastica. Quando entro in un negozio alla seconda volta mi chiedono come va, il rapporto umano è particolare, rarissimo. La Romagna per calore e simpatia vince il primo premio".

Riccione in particolare a cosa la riporta?

"Alla riccionese Valentina Cenni, moglie del mio carissimo amico Stefano Bollani. Sono stato il suo scopritore, quando era poco più che ventenne. Abbiamo suonato insieme ovunque in centinaia di concerti dall’Europa agli Stati Uniti, fino Canada, America e Giappone".

Farete altro insieme?

"Di cose da fare insieme quest’anno ne abbiamo parecchie, compreso un duo per alcuni concerti da proporre in estate con lo scrittore Alessandro Baricco, che fa letture sul Novecento tratte dal libro Oceano mare. Tra fine maggio e giugno col gruppo Fearless Five dovremmo poi registrare un nuovo disco".

Nives Concolino