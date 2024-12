Al Concordia i migliori film del momento

Da sabato a lunedì 6 gennaio il Cinema Concordia di Borgo Maggiore si veste a festa, con una ricca programmazione natalizia che include le ultime prime visioni e i film più attesi del momento. Si parte con ‘Oceania 2’, il nuovo e avvincente capitolo delle avventure di Vaiana e del semidio Maui. Il 63esimo classico Disney promette emozioni e colpi di scena imperdibili, in sala da sabato. Imperdibile anche ‘Una terapia di gruppo’, una brillante commedia con un cast eccezionale: Claudio Bisio, Margherita Buy, Claudio Santamaria e Leo Gassmann. In programmazione da domenica a mercoledì 25 dicembre. Tra gli appuntamenti da non perdere, ‘Mufasa: Il Re Leone’, un’avventura epica che sarà in sala dal 26 dicembre al 1° gennaio. Nello stesso periodo arriverà sul grande schermo la nuova commedia firmata da Alessandro Siani, che lo vede protagonista accanto a Leonardo Pieraccioni. Dal 2 all’8 gennaio sarà il turno di ‘Napoli-New York’, l’ultimo film di Gabriele Salvatores. Per i più piccoli, da giovedì 2 gennaio fino all’Epifania arriva in prima visione ‘Sonic 3’.