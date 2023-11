Al Consiglio d’Europa da 35 anni

"Una ricorrenza che conferma il forte significato che la Repubblica attribuisce alle relazioni con

il Consiglio d’Europa, che in questi trentacinque anni si sono sensibilmente ampliate e fortificate". Il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, è stato a Strasburgo in occasione del 35esimo anniversario dell’adesione di San Marino al Consiglio d’Europa, accompagnato da funzionari diplomatici ed accolto dall’ambasciatore di San Marino presso il Consiglio d’Europa, Eros Gasperoni. Era il 16 novembre del 1988 quando San Marino ha fatto ingresso nell’organizzazione internazionale i cui principi fondativi sono rappresentanti dal rispetto dei diritti umani, dalla promozione della democrazia e dallo stato di diritto. "È molto facile provare le ragioni che legano San Marino al Consiglio d’Europa – ha detto Beccari – in quanto i valori fondativi sono gli stessi. Il Consiglio d’Europa ha svolto e svolge un ruolo di concreto impulso per le maggiori riforme che la Repubblica adotta in diverse materie, attraverso i cicli di monitoraggio sui temi salienti della trasparenza in ambito economico e finanziario, della lotta alla corruzione e della difesa dei diritti delle categorie più vulnerabili".