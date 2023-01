Al ’Fellini’ 200mila passeggeri Ma il 2023 parte con soli due voli

Un inverno con pochissimi voli, in attesa della nuova stagione estiva, che dovrebbe portare importanti novità. Al momento chi vuole partire dall’aeroporto ’Fellini’ può andare solo a Tirana e Bucarest. Sono gli unici due collegamenti operati dallo scalo di Rimini, entrambi con la compagnia Wizzair. Proprio da Wizzair e da Ryanair dovrebbero arrivare alcuni dei nuovi collegamenti a cui sta lavorando Airiminum – la società di gestione dell’aeroporto – per la stagione 2023.

L’anno appena concluso ha visto al ’Fellini’ un aumento di passeggeri pari quasi il 211 per cento rispetto al 2021. Dall’aeroporto di Rimini sono transitati l’anno scorso circa 210mila passeggeri. Pochi, ancora pochi rispetto agli obiettivi che si è dato la società di gestione, che spera di chiudere il 2023 con numeri più alti, tra i 300mila e i 400mila passeggeri. Tornando al bilancio del 2022, al ’Fellini’ la maggioranza dei passeggeri transitati l’anno scorso viene dall’estero. Sono stati oltre 170mila ipasseggeri internazionali, in aumento del 335,6% rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda i voli, inclusi quelli di aviazione generale e privati, complessivamente sono stati 3.144.