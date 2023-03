Al Frontemare arriva la musica anni ’90

Il Frontemare fa festa. Questo sabato al locale di Rivazzurra in viale Principe di Piemonte 30, è in programma il Festival Live Dance ’90, la prima edizione della Reunion Super Star anni 90 per la quale è prevista cena e spettacolo con l’intrattenimento musicale di Double You, ICE – MC e Neja. Alle ore 20.30 inizierà la cena. A seguire il palco si illuminerà per ospitare i fantastici Special Guests del Festival Dance anni ‘90 e fino a tarda notte la pista sarà aperta con il Dj-set di Fabrizio Fratta, Giovanni Lombardo, Giuseppe Mesce.