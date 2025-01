Al Frontemare il dj set di Albertino

Il Frontemare di Rimini sarà il palcoscenico di un fine settimana ricco di divertimento, nel prossimo weekend. Venerdì in programma un deejay set con la musica di Albertino, uno dei pionieri della musica dance e house in Italia. A partire dalle 21 la cena spettacolo inizierà con i deejay set in successione di Max Monti e Giò Brunetti, affiancato dalla voce di Alex F. Conclusa la cena, prenderà il via la serata disco con l’attesa esibizione dell’ospite, il tutto sotto la direzione artistica di Cristina Venzi. Ingresso dopo cena dalle ore 23.30. Sabato al Frontemare ci sarà il Big Party. Dalle 22.30 esibizione live dei Moka Club. Successivamente, il deejay set sarà vivacizzato dalle esibizioni di Fabrizio Fratta e Giuseppe Mesce, con l’accompagnamento vocale di Davide Cecchini. Domenica dalle 19 apericena e a seguire dj Mauro Catalini e lo staff Urban Italy scalderanno la pista. Info: 0541478542, www.frontemarerimini.it info@frontemare.it