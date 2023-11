Al Galli arriva la Chamber orchestra

La bacchetta del maestro Antonio Pappano per un finale davvero col botto per la Sagra Musicale Malatestiana. Questa sera il direttore d’orchestra salirà sul palco del teatro Galli (inizio alle 21) con la Chamber Orchestra of Europe, da anni ambasciatrice culturale dell’Unione Europea. Sir Antonio Pappano, 64 anni, è un direttore d’orchestra britannico con cittadinanza italiana. Come da titolo onorifico, "Sir Tony" vanta trascorsi artistici di grande prestigio anche in Gran Bretagna. Pappano è uno dei direttori più amati dal pubblico. Con lui stasera sul palco del Galli ci sarà anche Beatrice Rana, la pianista italiana forse più nota degli ultimi anni. Il programma della serata prevede l’Introduzione e allegro per archi di Edward Elgar, il Concerto per pianoforte e orchestra in la minore di Robert Schumann e la Sinfonia numero 6 in re maggiore di Antonín Dvořák.

Nell’Introduzione e allegro il musicista inglese utilizza un materiale tematico ispirato a canti popolari gallesi, mentre per il suo Concerto Schumann partì dalla Fantasia pianistica composta per la moglie Clara in un momento tra i più felici della vita del compositore. Finale di serata con la Sesta sinfonia con cui Antonin Dvořák trionfò a Londra nel 1884, aprendo la stagione delle ultime e grandi sinfonie create dal musicista ceco.

Fondata nel 1981 da un gruppo di giovani musicisti che si sono conosciuti nell’ambito della European Community Youth Orchestra, la Chamber Orchestra of Europe è attualmente formata da circa 60 membri, che perseguono carriere parallele come primi strumentisti o prime parti di orchestre nazionali, musicisti da camera o docenti di musica. Con l’orchestra giovanile europea tornerà sul palco del Galli Pappano, uno fra i direttori più acclamati a livello internazionale. Debutta alla Sagra Musicale Malatestiana la pianista Beatrice Rana, ammirata da pubblico e critica per la sensibilità e l’intelligenza pianistica. Per maggiori informazioni consultare il sito www.sagramusicalemalatestiana.it, oppure chiamare la biglietteria del teatro al numero 0541.793811.