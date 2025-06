Al Galli c’è Norgren, l’autore delle musiche de ’Le otto montagne’

L’edizione 2025 di Percuotere la mente apre con il concerto del cantante polistrumentista svedese Norgren. A 10 anni dal successo di Alabursy e The Green Stone Norgren torna in Italia col suo tour che fa tappa stasera (inizio alle 21.15) al Teatro Galli. Un artista capace di conquistare il pubblico con una scrittura autentica, che riesce a trasformare la quiete di paesaggi nordici in melodie intense e cariche di emozioni. Norgren è tra l’altro l’autore della colonna sonora del film Le otto montagne.