Al Galli come a Broadway tra canto e recitazione

Il tradizionale appuntamento è fissato per domani, alle 17.30: al teatro Galli ci sarà l’atteso concerto dell’Epifania della Filarmonica città di Rimini, che conclude la Rassegna concerti di natale 2022 e l’edizione 20222023 del ‘Capodanno più lungo del mondo’. Con il titolo La vita è tutta musica(l), la Banda della città di Rimini inonderà di note il Galli con l’esibizione più importante della stagione concertistica, quest’anno interamente dedicata al musical di Broadway e d’Oltreoceano. Con tappeti musicali ariosi, armonie e note appositamente arrangiate tratti dai musical più importanti e di successo (West Side Story, Cats, The Phantom of the Opera, Mary Poppins, Jesus Christ Superstar, My Fair Lady) la Banda al gran completo, diretta dal maestro Jader Abbondanza (alla direzione musicale dal 2005) offrirà un concerto diviso in 2 parti per la durata complessiva di circa 70 minuti.

Il complesso musicale si è formato nel 1828 con trenta musicisti allora denominati ‘Buoni suonatori’ e diretti dal Maestro Salustri. Attualmente la Banda Città di Rimini è composta da circa 60 elementi tra cui diversi giovani già diplomati e avviati verso la professione musicale o l’insegnamento. Oltre alla stagione estiva che da diversi anni riscuote un notevole successo di pubblico, la Banda partecipa attivamente alla vita sociale della città con cortei e sfilate. Negli ultimi anni l’attività si è arricchita di nuovi appuntamenti: dal 1994 il concerto di fine anno al teatro Ermete Novelli e dal 2007 il concerto di mezza estate con il coro Amintore Galli di Rimini, in piazza Cavour. Dal 2012 la presidenza è passata a Pietro Leoni il quale, intensificando l’attività intrapresa dai predecessori, ha riportato la Banda città di Rimini a suonare nel centro storico cittadino con la rassegna estiva ed invernale. Il concerto di domani sarà presentato da Velia della Valle ed è offerto dalla Filarmonica associazione Banda città di Rimini e dall’amministrazione comunale ai riminesi e ai turisti. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Rosalba Corti