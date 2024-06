Al Galli i tesori ritrovati della Westmorland

La Biennale del disegno di Rimini si arricchisce grazie agli oltre 80 appuntamenti che si diramano fino al 28 luglio in tutto il Riminese (e non solo). "Uno spirito festivaliero, che sollecita la condivisione con tutto il territorio", dice Massimo Pulini, direttore artistico della Biennale, parlando dell’atmosfera che si vuole ricreare con i numerosi eventi collaterali della kermesse. Fiore all’occhiello del programma sarà la serata di mercoledì 19 giugno al teatro Galli, una produzione di Sagra Musicale Malatestiana, Biennale del Disegno e dei musei di Rimini, in collaborazione con Grupo de investigación Westmorland: l’Ensemble musicale Westmorland dall’Accademia Reale di Madrid e l’Ensemble Rimini Classica suoneranno per la prima volta spartiti musicali di fine ’700 predati dal tesoro della nave inglese Westmorland nel 1778 e mai più suonati.

Tre le sezioni in cui si dividono questi appuntamenti: il circuito open, il circuito di rete e l’agenda eventi. Il circuito open comprende 16 mostre in spazi cari alla città di Rimini, dalla libreria dei Ciliegi, al conservatorio Lettimi, fino al Grand hotel, novità di quest’anno. Il circuito di rete, invece, fa riferimento alle 15 mostre con location esterne al centro cittadino riminese, in Romagna, nella provincia di Pesaro e in quella di Bologna, sempre fedeli al tema principale della Biennale, ovvero il viaggio in tutte le sue forme. A partire da ieri pomeriggio poi, hanno preso il via anche gli eventi che mettono in dialogo diretto il pubblico della Biennale con gli artisti e le opere d’arte: il cartellone prevede inaugurazioni, performance, laboratori e visite guidate con i curatori delle 12 mostre istituzionali e gli ‘Incontri del Canevone’, una serie di 6 incontri-aperitivo con tutti gli artisti di Cantiere Disegno ospitati nel dehor del ‘Pescato del Canevone’.

Di grande importanza, come detto, il concerto al Teatro Galli del 19 giugno. "Il cuore della rassegna" afferma Alessandra Bigi Iotti, coordinatrice della segreteria organizzativa della Biennale. Al centro della serata la storia della nave Westmorland, un bastimento pieno di tesori artistici di ogni tipo (pitture, sculture, disegni, libri, spartiti musicali) acquisiti da alcuni giovani inglesi durante il loro Grand Tour in Italia. La nave, sequestrata in acque francesi nel 1778, fu portata a Malaga e da quel giorno il suo tesoro è stato conservato alla Real Accademia di Belle Arti a Madrid e mai esposto. In questi mesi di Biennale si può trovare una selezione di opere al Museo della città, mentre parte della musica di Lidarti e Haydn scritta sugli spartiti che viaggiavano sulla Westmorland sarà suonata per la prima volta al Teatro Galli. Oltre alla musica il 19 si potrà ascoltare il racconto della nave Westmorland scritto da Pulini e interpretato dall’attore Silvio Castiglioni, mentre il 12 giugno, sempre al Teatro Galli, Pulini e Sabrina Foschini dialogheranno per gettare luce sulle vicende storiche della nave.

Valentina Ricci