Al Galli il concerto con gli spartiti ritrovati sulla nave fantasma

Una serata speciale per la Sagra musicale malatestiana. Questa sera, alle 21.30, al teatro Galli, in collaborazione con la Biennale del Disegno di Rimini, andrà in scena un concerto ispirato alla mostra Il tesoro della Westmorland. Gli acquerelli del Grand Tour. Sia la mostra che lo spettacolo ruotano attorno alla vicenda della nave Westmorland, un bastimento salpato dall’Italia per la Gran Bretagna contenente i pezzi d’arte raccolti da alcuni rampolli inglesi in visita in Italia per il Grand Tour. La nave, sequestrata in acque francesi e portata a Malaga alla fine del 1778, fu svuotata dei suoi tesori e questi rivenduti all’asta alla corona spagnola. Tra le ricchezze artistiche abbandonate per due secoli alla Real Accademia di Belle Arti di San Fernando a Madrid si trovano anche degli spartiti di Christian Joseph Lidarti e di Franz Joseph Haydn, che saranno risuonati per la prima volta in assoluto a Rimini da due ensemble, quello madrileno composto da Ana Gonzalez Paredes (flauto traverso), Pedro Bonet (flauto diritto), Rocio Gonzalez Cabello e Miguel Molina Cabrera (violini) e Paloma Garcia Del Busto Rozas (violoncello), e l’Ensemble Rimini classica formato da Silvia Marini (flauto), Aldo Capicchioni e Michela Zanotti (violini), Aldo Maria Zangheri (viola) e Anselmo Pelliccioni (violoncello). Il concerto sarà accompagnato dal racconto della Westmorland.

Valentina Ricci