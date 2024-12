Al Galli nel mondo dei La Crus

Con l’eleganza che ha sempre contraddistinto il loro percorso artistico, i La Crus, domani alle 21, approdano al teatro Galli di Rimini per un concerto speciale, tra le luci del Natale e la magia delle note. Mauro Ermanno ‘Joe’ Giovanardi, Cesare Malfatti e la loro band tornano a raccontarsi con Proteggimi da ciò che voglio.

Giovanardi, dopo tutti questi anni cosa vi ha spinto a tornare insieme per questo nuovo capitolo musicale?

"Dopo quindici anni di silenzio c’era una sorta di chiamata collettiva che non potevamo ignorare. Messaggi, richieste, stimoli arrivavano da ogni dove. Poi, poco prima del lockdown, io, Cesare e Marco Tagliola ci siamo detti: ‘Proviamoci. Creiamo una cartella condivisa, buttiamo dentro idee, musica, suggestioni’. E così è stato. Tornare aveva senso, ma solo in questo modo".

Il vostro nuovo album, ‘Proteggimi da ciò che voglio’, sembra intriso di emozioni profonde. C’è un messaggio che volete comunicare con queste nuove canzoni?

"Si tratta del disco più esplicito e sociale che abbiamo mai scritto. Parliamo di neocapitalismo, disuguaglianze, del rapporto tra uomo e produzione. Affrontare questi temi è una sfida: il rischio di cadere nella retorica è sempre dietro l’angolo, ma sentivamo il bisogno di raccontare il nostro tempo con profondità e sincerità".

Rimini è una città con un’anima artistica vibrante, e il teatro Galli è uno spazio carico di storia. Come mai avete scelto questa location per il vostro live?

"Rimini è una città speciale per me. Qui, dal 2004 al 2008, ho diretto il festival ‘Assalti al Cuore’, costruendo legami artistici e personali profondi. La magia del Galli e la collaborazione con Tonino Bernabè (presidente di Romagna Acque, ndr) ci hanno convinti che questo fosse il luogo perfetto per un concerto così speciale. Sul palco ci saranno amici storici come Cristina Donà e Paolo Benvegnù, voci straordinarie che hanno segnato la scena musicale italiana".

La vostra musica è sempre stata descritta come un ponte tra poesia e suono. Quali sono stati i momenti più significativi della vostra carriera?

"Penso ai nostri primi quattro dischi, ognuno unico e significativo. Il primo è stato una rivoluzione: unire mondi distanti come l’anglofono e la canzone d’autore. Con il terzo, ispirato alle ‘Lezioni Americane’ di Calvino, ci siamo imposti di essere universali e comprensibili. La nostra carriera è sempre stata un ponte tra sperimentazione e tradizione".

Come lavorate insieme oggi rispetto agli esordi?

"Oggi lavoriamo con più consapevolezza, ma con lo stesso spirito. Raccontiamo storie vere, filtrandole attraverso il nostro linguaggio. Scrivere significa vivere e osservare, e noi cerchiamo di fare entrambe le cose con passione e sincerità".

Aldo Di Tommaso