Al Galli parte la volata per il Tour de France

Il Tour si avvicina, e per entrare ancor più nelle atmosfere della Grande Boucle al Teatro Galli arriva il trofeo Grand Départ. Si tratta di una versione del trofeo creata nel 2013, in occasione della centesima edizione del Tour de France, con l’obiettivo di celebrare il passaggio di testimone tra le comunità che ospitano la corsa. Al Galli, il Trofeo arriverà all’inizio della settimana per essere visibile al pubblico da martedì al 15 aprile. Verrà esposto nel foyer e sarà possibile accedervi dalle 10 del mattino alle 19, tranne che nei giorni di sabato e domenica quando gli orari andranno dalle 8,30 alle 20, e lunedì 15 aprile dalle 10 alle 16.

Sale la febbre ‘gialla’ con il conto alla rovescia che scandisce i giorni all’arrivo di tappa sul lungomare di Rimini. Chi non farà in tempo a vedere il Trofeo al Galli potrà comunque entrare in clima Tour de France con gli appuntamenti attesi nel mese di maggio alla Biblioteca Gambalunga, in collaborazione con l’Assessorato alle politiche di genere del Comune di Rimini e con l’Istituto storico della Resistenza di Rimini. Si svolgeranno due tavole rotonde sul tema della bicicletta. La prima il 30 maggio, nella sala della Cineteca alle 17, sarà dedicata al tema della bicicletta legato all’emancipazione delle donne. il titolo è emblematico: ‘La bicicletta: simbolo della libertà femminile’. Il secondo appuntamento prevede una conversazione sulla visione della letteratura e del giornalismo italiano nei confronti della Grande Boucle. Il 31, sempre in sala Cineteca dalle 15,30.

In quei giorni la città vivrà una vera e propria festa a circa un mese di distanza dalla tappa Firenze-Rimini. L’attesa entrerà nel vivo il 31 maggio, 1 e 2 giugno in occasione della Festa del Tour che vedrà Rimini protagonista della tappa di ‘Goodbike! Gente di Bici’, nella zona della rotonda Lucio Battisti davanti a piazzale Fellini. Sarà una grande festa per promuovere la cultura della bici. Il palinsesto della tre giorni è ricco di incontri e attività per tutte le età curato insieme alla Federazione Ciclistica Italiana, che sarà presente con i propri istruttori federali. Trattandosi di una festa non mancheranno la musica e il buon cibo.