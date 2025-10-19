Al Galli rivive il mito del cigno danzante

Appuntamento con la danza, per la Sagra musicale malatestiana, mercoledì sera (ore 21) al teatro Galli. A Rimini andrà in scena il Lago dei cigni affidato al Ballet Preljocaj, la rinomata compagnia francese che si esibisce nell’originale rivisitazione del celebre coreografo Angelin Preljocaj. Quest’ultimo affianca al capolavoro di Čajkovskij arrangiamenti musicali contemporanei e, pur fedele alla struttura drammaturgica del celebre balletto con ventisei danzatori, porta in scena una versione del mito del cigno che danza nel contesto della società odierna. Concepito tra mondo reale e universo fantastico, questo Lago dei cigni lancia un attualissimo sguardo all’ecologia e al futuro e pone la sua attenzione su ogni personaggio attraverso una visione coreografica di forte impatto emotivo. Fondata nel 1984, la compagnia è un’istituzione riconosciuta a livello nazionale in Francia, con sede ad Aix-en-Provence. Da quando ha fondato la sua compagnia, oggi composta da 30 danzatori, Angelin Preljocaj ha creato 61 lavori coreografici, che vanno dagli assoli a formazioni più ampie. Il Balletto si esibisce in circa 120 date all’anno in tournée, in Francia e all’estero. Dopo Snow White e Romeo and Juliet, Preljocaj torna al balletto che racconta storie e al suo gusto per le storie. Combinando il capolavoro musicale di Čajkovskij con arrangiamenti più contemporanei, come ama fare, si appropria del mito della ballerina-cigno. Un lavoro iniziato nel 2018 con Ghost, in cui ha reso omaggio a Marius Petipa, proiettandosi nell’immaginario del coreografo.

Oggi intanto, alle 17 al Galli, nell’ambito della rassegna Parole per la musica, si tiene la guida all’ascolto in preparazione allo spettacolo a cura di Fabio Sartorelli: è Suoni in movimento: pazzie, cigni, miti e leggende. La danza e la musica raccontano un passaggio d’epoca: la fine dell’Ottocento, tra sogni, inquietudini e crepuscoli, e l’inizio del Novecento. La figura di Čajkovskij si staglia come un crocevia: ultimo romantico, ma anche anticipatore delle ansie moderne.