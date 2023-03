Al Galli uno spettacolo in cui si mettono in gioco i sentimenti dell’uomo

‘Uno sguardo dal ponte’ non è solo uno spettacolo teatrale, mette in gioco la realtà umana colma di sentimenti e passioni che apparentemente gestiamo ma che alla fine si rivelano superiori alla nostra volontà. Mette in gioco il dolore di chi ha lasciato la propria terra nella speranza di un futuro, mette in gioco la forza di volontà la resilienza di coloro che in cerca di un futuro migliore lasciano tutto con la consapevolezza di aver tutto da perdere. Questo succedeva a Brooklyn negli anni ‘50 e succede ancora oggi, con la differenza che i soggetti interessati non siamo più noi ma gli ‘altri’. L’indifferenza delle persone crea uno stato di incoscienza e rifiuto verso il passato o le cose attuali a tal punto da colpire anche chi ci sta attorno e cancellando così il ricordo di ciò che è stato per perseguire i nostri scopi sempre più utilitaristici e individuali.

Alessandro Conti IV Bles

Liceo Valgimigli