"Al Gelso pronti per rituffarci in acqua"

"Siamo pronti a fare la nostra parte affinché la piscina del Gelso Sport possa ritornare operativa prima possibile. Ma dobbiamo attendere l’esito della decisione del tribunale chiamato ad esprimersi nella controversia tra privati sulla titolarità dell’immobile di Igea Marina". Il sindaco Filippo Giorgetti torna a fare il punto sulle vicende del centro sportivo con annessa grande (e in passato frequentatissima) piscina, nel cuore di Igea Marina, tra l’area del Pino Blu e il parco dal quale Gelso Sport prende ilnome. La struttura è chiusa da tempo, troppo. Fin dal 21 luglio del 2022. Quando una chiusura anticipata rispetto al tradizionale periodo di agosto, il centro sportivo con piscina non ha più riaperto i battenti. Scatenando l’ira dei frequentatori, parte dei quali aveva già pagato l’abbonamento. Qualche settimana dopo sui social è arrivata una precisazione: "Si comunica che la società Gelso Sport si sta adoperando per salvaguardare la continuità e l’operatività del Centro Sportivo. Si stanno valutando soluzioni e opportunità che consentano il riavvio delle attività. Il vero problema rimane quello dei costi di gas ed elettricità. Per tanto, rimane invariata la condizione di sospensione di tutte le discipline sportive anche per il mese di ottobre".

Da allora, buio pesto. E contesa aperta tra la Rev Gestione crediti, di Milano (proprietaria del credito), e la società Gelso Sport stessa. "Noi come amministrazione non abbiamo ruolo diretto ovviamente nella questione – aggiunge il sindaco –. Continuiamo a ricevere richieste da parte di soggetti interessati a proseguire nella gestione riaprendo la struttura. Obiettivo che collima con le nostre intenzioni e l’interesse pubblico. Il Comune proporrà una collaborazione al gestore, quando la questione legale sarà dipanata, almeno per la gestione del servizio piscina. Un po’ come abbiamo già fatto per il cinema Astra". Sarebbero necessari alcuni interventi di ripristino e sistemazione del complesso. Quanto ai tempi per ora mancano certezze. "Ci piacerebbe risolvere il tutto già prima dell’estate – chiosa il sindaco – per vedere riaperta e fruibile la piscina dopo la pausa estiva".

Lo scorso luglio il consigliere Andrea Silvagni (Alternativa democratica) aveva proposto che il Comune stesso acquistasse il Gelso Sport. Ciò a fronte anche di ripetuti episodi di vandalismo. Il complesso era già stato messo in vendita da Rev per circa 3,8 milioni di euro. Una cifra che, se il tribunale riconoscesse l’istanza della società milanese, verosimilmente dovrà essere rivista al ribasso.

Mario Gradara