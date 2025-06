Al Grand Hotel la sfilata di moda del liceo artistico

Serata da sogno venerdì al Grand Hotel di Riccione, dove oltre mille ospiti hanno assistito alla sfilata di moda del liceo artistico Volta-Fellini. In passerella tra gli storici saloni e il giardino trentadue esclusivi e raffinati capi, ispirati ai costumi medievali, realizzati dagli studenti della sezione di Moda. Presenti il preside Paride Principi e la vicesindaca Sandra Villa. In apertura e in chiusura la serata è stata allietata dai giovani talenti dell’Istituto musicale di Riccione. Esibizione del 13enne pianista Gilberto Monaco.