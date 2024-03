"Al Grand Hotel nuovo parco e piattaforma"

"Un nuovo Kursaal e la Piattaforma sul mare". Il consigliere di Fratelli d’Italia Gioenzo Renzi presenta le priorità per risollevare Marina Centro "dall’abbandono. L’area del Grand Hotel, luogo storico e identitario del nostro turismo balneare, appare sempre più abbandonata. Il progetto del Parco del Mare riguardante Parco Fellini, approvato dalla Giunta Comunale nel 2019, con la spesa di 41mila euro, ha visto dar seguito solamente a pesanti potature degli alberi esistenti, che hanno diradato la vegetazione del Parco". Per Renzi del progetot di rigenerazione dell’area annunciato dalla giunta si sarebbero perse le trace. "A due anni di distanza, il progetto non è stato finanziato dal Pnrr e la riqualificazione è finita nel dimenticatoio".

Da qui le proposte di Renzi per rilanciare l’area. "Ricordo che il Comune, nel 1869, rilevò lo stabilimento balneare dei Baldini, costruì tra il 1870-1873 il maestoso Kursaal e rinnovò la Piattaforma, installata da maggio a ottobre, per gli appuntamenti giornalieri e i concertini dei villeggianti, all’ombra delle ampie tende della famosa capanna cinese". Un passato che può segnare anche il futuro del0’area, ribatte Renzi, che in consiglio ha chiesto tre interventi: "Dar seguito urgentemente alla rigenerazione e valorizzazione di Parco Fellini, con la sostituzione delle superfici in asfalto, la piantumazione e la cura delle alberature; bandire un concorso internazionale di idee, per la progettazione e realizzazione di un Nuovo Kursaal; realizzare, nell’ambito di nuovi varchi del piano spiaggia del pontile, la storica piattaforma sul mare".