Al Kursaal si parla di cura del territorio

A un anno di distanza dall’iniziativa che portò alla ‘Dichiarazione di San Marino’ per la sostenibilità del design urbano, l’Unece, la Commissione economia europea delle Nazioni Unite, torna sul Titano per discutere di temi ambientali con la sessione congiunta del Comitato economico europeo per le foreste e l’industria forestale e della Commissione forestale europea della Fao. Da domani a giovedì il centro congressi Kursaal ospiterà ‘Foresta 2023’, un’iniziativa coordinata dalla segreteria di Stato al Territorio che prevede una serie di panel di alto livello, incontri istituzionali ed eventi collaterali sui temi della sostenibilità ambientale e della cura del territorio. Alle 10 di domani l’inizio dei lavori con l’audizione dell’ordine del giorno e a seguire (10.30-13) il panel sulla bio-diversità. Alle 18 al Kursaal varrà inaugurata la mostra ‘L’incantesimo mitico degli alberi’ di Ingrid Kaufmann.