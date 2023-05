Al Kursaal si parla di democrazia

Cattolica apre le sue porte alla scuola di politica dell’associazione Base Italia. Da oggi fino a domenica all’hotel Kursaal prenderà vita un dibattito che avrà come filo conduttore il futuro della democrazia. Un’iniziativa intergenerazionale, con momenti di approfondimento e riflessione dedicati ai modelli, alle regole, al funzionamento e alle dinamiche nei partiti nel contesto democratico. "La crisi della democrazia – spiegano gli organizzatori – si rileva in mille aspetti: nella carenza di partecipazione, considerando che 18 milioni di italiani non hanno votato, e nella qualità della rappresentanza, ormai autoreferenziale. Sono venuti meno motivazioni, ideali, valori, passioni, qualità dei gruppi dirigenti". L’iniziativa proposta da Base Italia parte dalla consapevolezza che "la scarsa democrazia interna ai partiti è spesso motivo di delusione e disaffezione chi vi si avvicina". Base Italia concluderà gli incontri domenica con una tavola rotonda dal titolo ‘Un patto per il rinnovamento della politica: chi ci sta?’. Tra gli ospiti Marco Bentivogli, l’europarlamentare Pierluigi Castagnetti, l’ex vice ministro Enrico Morando, le onorevoli Simona Bonafè ed Elena Bonetti. Conduce il giornalista Rai Giancarlo Loquenzi.