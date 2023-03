Al Lavatoio l’omaggio a Tonino Guerra

Ultime ’giornate’ per Tonino. E a Santarcangelo le celebrazioni in ricordo di Tonino Guerra termineranno con l’atteso spettacolo della Filodrammatica ’Lele Marini’. Sabato sera al teatro Lavatoio (sipario 21,30) la compagnia teatrale santarcangiolese porterà in scena l’opera Amarcord 50 (1973-2023). Dalla pagina allo schermo, ideato e diretto da Liana Mussoni (foto). "Sarà – anticipa la compagnia – un viaggio poetico nel segno di due inguaribili sognatori come Tonino Guerra e Fderico Fellini", ispirato al loro sodalizio, umano e artistico. Non sarà l’unico appuntamento di questo weekend a Santarcangelo. Domenica sempre al Lavatoio, per il finale della rassegna Votes for Women, Angelo Trezza proporrà letture su Shakespeare e le donne, accompagnato dalle musiche di Alex Magnani. L’evento parte alle 17,15.