"Al Lavatoio spettacoli tutto l’anno con il Santarcangelo festival"

I lavori di riqualificazione (portati a termine nel 2020) ne hanno fatto una vera e propria sala per concerti e spettacoli teatrali. Anche se le dimensioni e la capienza sono modeste, il Lavatoio è diventato con gli anni quel teatro di cui si sentiva un grande bisogno a Santarcangelo. Lo testimoniano i numeri dell’ultimo anno di attività. Dallo scorso settembre fino a oggi il Lavatoio, gestito dal Santarcangelo festival, ha ospitato 138 giornate di attività con 15 compagnie e artisti italiani e internazionali, accogliendo performer e gruppi arrivati anche da Sudafrica, Congo, Canada, Francia, Spagna, Belgio, Svizzera, Polonia, Bielorussia, Islanda, Finlandia. Durante l’ultima stagione la sala è stata anche luogo di formazione e incontro per le giovani generazioni, con spettacoli e laboratori per bambini e ragazzi. L’ultimo appuntamento della stagione sarà domani (sipario alle 19) con When the calabash breaks, progetto nato dalla residenza artistica a Santarcangelo che vede la collaborazione tra il coreografo e danzatore Tiran Willemse e la musicista e compositrice Melika Ngombe Kolongo.

"L’attività annuale di Santarcangelo Festival – osserva il sindaco Filippo Sacchetti – è oramai un patrimonio consolidato per l’offerta culturale della città, e rende il Lavatoio un fertile punto d’incontro tra esperienze di grande valore". Per il primo cittadino "pensare che solo nell’ultimo anno oltre 1.600 persone, compresi molti giovani e giovanissimi, hanno potuto fruire di una proposta così diversificata e di alto livello, ci incoraggia a proseguire su questa strada, immaginando per la prossima stagione ulteriori forme di promozione di questa straordinaria opportunità culturale". Per questo motivo "dal prossimo autunno – annuncia – abbiamo intenzione di dare vita a un vero e proprio cartellone teatrale di spettacoli nello spirito del Santarcangelo festival, che per la prima volta vivrà di una programmazione organizzata per tutto l’anno e troverà nel festival di luglio la sua vetrina internazionale".