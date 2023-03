Al Marano la musica si spegne in anticipo

"Quest’estate, dal lunedì al giovedì, nei locali del Marano lo spegnimento della musica dovrà essere anticipato dall’1,30 a mezzanotte e mezza". Ad assumere quest’impegno mercoledì sera durante l’ultima assemblea di quartiere #riccionepartecipa, al bar Bianchi, è stata la sindaca Daniela Angelini che per l’occasione ha pure annunciato la bonifica del giardino della colonia Reggiana, il rivestimento di pannelli grafici all’Adriatica e la sistemazione dei parcheggi nell’area dell’ex dancing Sirenella.

In primo piano i decibel, spina nel fianco soprattutto per albergatori e residenti. La scelta dell’amministrazione di spegnere la musica in anticipo quattro giorni a settimana, lasciando invariato l’orario limite delle 2,30 dal venerdì alla domenica, spiega Angelini, "vuole andare incontro alle esigenze di riposo di residenti e titolari degli hotel. Vogliamo dare un segnale, ma è la tipologia del divertimento che cambia: ora prevale l’attività diurna. Quest’estate saranno solo due i locali del Marano aperti dopo mezzanotte, anche questi si adegueranno alle nuove tendenze. Effettueremo intanto puntuali controlli e daremo suggerimenti per evitare il disturbo della quiete pubblica, per esempio orientando le casse verso il mare". L’attenzione è alta, tant’è che dalla scorsa estate in zona sono stati effettuati 304 controlli. Lo dice l’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa, aggiungendo che si lavora "affinché a un precetto possa seguire una sanzione. Aperto il dialogo anche con l’autorità giudiziaria per mettere in campo adeguati provvedimenti". L’assessore Imola ha annunciato la realizzazione della rotonda tra viale D’Annunzio e viale Angeloni per il 2024.

Nives Concolino