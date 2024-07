"Al Marano musica alta fino a notte fonda"

"Musica alta nella notte al Marano". Protesta il comitato Riccione nord Marano dopo che alcuni locali della zona hanno alzato troppo il volume della musica nelle notti passate. Era da tempo che in piena stagione non si parlava di notti insonni nella zona dei locali tra la spiaggia e il lungomare. Un’attesa durata fino a oggi con il comitato locale, formato anche da hotel, che vuole mettere un freno alla musica fuori orario ed è pronto ad avviare una raccolta firme da recapitare in municipio. "Si sono verificate più situazioni nel corso delle ultime settimane – spiegano dal comitato –. Abbiamo avviato anche una petizione tra residenti, attività e hotel per presentarla in municipio. Chiediamo il rispetto delle regole". Secondo il comitato questo non sarebbe avvenuto nell’ultimo periodo. "L’altissima musica sin alle ore serali e fino a ben oltre l’orario consentito per la musica da sottofondo, pare ormai fuori dalle norme e dalla normale tollerabilità" scrivono in una lettera che verrà inviata in municipio all’attenzione della sindaca Angelini, dell’assessore alla Sicurezza Capocasa e della comandante della Polizia locale, Isotta Macini.

L’ultimo fatto risale al 29 giugno scorso, nella notte tra sabato e domenica. Secondo il comitato l’orario consentito, le 2 della notte come termine per stoppare le emissioni sonore, non sarebbe stato rispettato. Al contrario "si è arrivati alle 3 del mattino". Non sarebbe un fatto isolato, visto che "si è trattato dell’ennesima volta che una situazione di questo tipo si presentava".

"Il fatto che la cosiddetta musica di sottofondo dovrebbe cessare alle 2, mentre è continuata fino alle 3, è l’ennesima mancanza di rispetto per le normali regole del convivere comune". Sulla spiaggia del Marano ci sono locali ormai storici, aperti da diversi anni, a cui se ne sono aggiunti di nuovi. Il comitato teme che possa tornare la corsa ad alzare il volume, come accadeva un tempo, senza troppo badare all’orologio con buona pace dei clienti degli hotel e dei residenti costretti a notti insonni. Il prossimo weekend sarà quello della Notte rosa e sono già previste deroghe per arrivare alle 2,30 del mattino con la musica nei pubblici esercizi. Termine che secondo il comitato sarebbe già sottodimensionato visto quello che sta accadendo in zona. Proprio per questo Riccione nord Marano vuole mettere un freno per evitare di vivere un’estate in deroga. Al Comune viene chiesta "l’integrale e ferrea applicazione delle norme con cessazione delle attività musicali agli orari previsti dal regolamento".

Andrea Oliva