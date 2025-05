"Al mare 350 hotel senza un futuro"

Il mercato delle compravendite di hotel è a dir poco stagnante, ammette Maurizio Rossi per Tecnocasa. "Oggi il modello turistico è cambiato e tante strutture ricettive sono rimaste emarginate dal cambiamento. A Rimini abbiamo circa 350 alberghi chiusi, che non hanno più senso di esistere sul mercato turistico. Siamo in una fase che segna un passaggio epocale verso un nuovo modello turistico e servono risposte".

In ripresa invece le vendite di uffici. "Ci avevano detto con il Covid che sarebbero stati superflui e si sarebbe lavorato in smart working. Non è così. C’è un aumento della richiesta rispetto al 2023, soprattutto per locali medio-grandi".

Si sta sviluppando un buon mercato anche per i capannoni industriali, soprattutto di dimensioni inferiori a mille metri quadrati". Eppur si muove anche l’ambito dei negozi, nonostante la crisi del commercio. "I prezzi più bassi rispetto al passato agevolano le vendite".